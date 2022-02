La società farmaceutica svizzera IDEOGEN subentra nel Programma di accesso speciale per BELEODAQ® (belinostat)

07 febbraio 2022 a

HURDEN, Svizzera, 7 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- IDEOGEN GROUP, Divisione Managed Access, subentra nel Programma di accesso speciale per BELEODAQ® (belinostat) in Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Russia e CIS.

BELEODAQ® è un farmaco su prescrizione usato per il trattamento di pazienti affetti da una rara forma di tumore del sangue chiamato linfoma a cellule T periferiche (PTCL) che risulti recidivante o refrattario ai trattamenti precedenti. I PTCL sono gruppo di linfomi non-Hodgkin (NHL) molto rari e aggressivi, si tratta di una malattia linfoproliferativa maligna. Il PTCL rappresenta circa il 10%-15% di tutti i casi di NHL.

BELEODAQ® (belinostat) è l'unico inibitore dell'istone deacetilasi ("inibitore HDAC") ad oggi disponibile per il trattamento del PTCL refrattario/recidivante. Il prodotto ha ricevuto un'approvazione accelerata da parte della Food and Drug Administration ("FDA") negli Stati Uniti a causa dell'urgente necessità di poter disporre di un farmaco efficace contro questa malattia rara.

Murat Göker, Chief Commercial Officer del Gruppo Ideogen, ha sottolineato: "Il nostro modus operandi è quello di soddisfare le esigenze mediche dei pazienti alla massima velocità possibile, in quanto ne va della loro vita. Quale partner di fiducia, garantiamo l'accesso ai pazienti di tutto il mondo colpiti da malattie per le quali le opzioni di cura sono scarse. I nostri Programmi di accesso speciale consentono ai medici di accedere a farmaci come BELEODAQ® (belinostat) in circostanze speciali per singoli pazienti laddove siano necessarie opzioni di trattamento alternative.

"Abbiamo il privilegio di essere il partner fornitore esclusivo che rappresenta BELEODAQ® per la disponibilità immediata in diverse regioni*. Trattandosi di una malattia per il quale il tempo rappresenta un fattore essenziale per il paziente con PTCL recidivante/refrattario, BELEODAQ® è immagazzinato nell'UE ed è disponibile per la consegna a qualsiasi farmacista o medico ordinante nell'Europa continentale con un sistema di distribuzione rapida", prosegue Mehmet Göker, Chief Operations Officer.

Gli operatori sanitari possono richiede ulteriori informazioni sul Programma di accesso speciale BELEODAQ® chiamando un rappresentante Ideogen al numero +800 22 44 77 00 o inviando un'e-mail a [email protected]

Informazioni su IDEOGEN: Il nostro obiettivo è la commercializzazione di medicinali speciali con dinamiche sanitarie complesse e in continua evoluzione. Grazie alla sua infrastruttura operativa e il suo know-how che gli consente di gestire attività che vanno dai farmaci senza licenza a quelli con licenza, Ideogen sostiene una solida rete di professionisti e sanitari, costruendo forti alleanze a livello medico che vanno a beneficio dei pazienti.

Il nostro portafoglio si concentra su farmaci che richiedono particolare esperienza nella risoluzione di complessi requisiti a livello normativo, di accesso ai mercati, di qualità, di PV e di fornitura per segmenti specializzati di malattie. Dalla richiesta iniziale alla consegna puntuale, siamo raggiungibili 24/7 in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitate anche www.ideogen.com

*Copertura esclusiva delle seguenti regioni: Albania, Algeria, Armenia, Austria, Bahrain, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Gibuti, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giordania, Kazakistan, Kirgizstan, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Palestina, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, Arabia Saudita, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Turchia, Tunisia, Ucraina, Regno Unito, Uzbekistan, EAU e Yemen

Per i rapporti con i media contattare: [email protected]; [email protected]; Tel.: +41 43 311 5252