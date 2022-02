Rai: Renzi, 'Sanremo e Papa da Fazio, questo è servizio pubblico che funziona'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Settimana intensa per la Rai. Prima il Festival di Sanremo decisamente straordinario, specie pensando alla varietà di talenti e di generazioni che anche semplicemente il podio mostra, spaziando da Blanco a Gianni Morandi". Così Matteo Renzi nella enews.

"Ora che la musica è stata debitamente celebrata (a maggior ragione lo facciamo oggi nel giorno del compleanno numero 70 del grande Vasco Rossi) possiamo fare i complimenti ad Amadeus e ai suoi ragazzi, con un pensiero particolare per il mio amico Lucio Presta".

"E complimenti anche a Fabio Fazio che è riuscito a portare Papa Francesco in TV. Tante le cose dette dal Pontefice che fanno pensare: i lager criminali per fermare i migranti, il ruolo dei genitori nel gioco coi figli, il valore dell'amicizia, il senso dell'umorismo. E per i credenti i riferimenti alla preghiera, alla confessione, al ruolo della Chiesa. Talvolta il servizio pubblico funziona, e - da Sanremo a 'Che tempo che fa'- è giusto riconoscerlo".