Fiere: Salone internazionale della sposa spostato in autunno

Roma, 7 feb. (Labitalia) - Per un viaggio a 360 gradi nel mondo del wedding nel 2022 bisognerà attendere qualche mese: per assicurare a visitatori ed espositori lo svolgimento della fiera in totale sicurezza, gli organizzatori di RomaSposa, uno degli eventi più attesi del calendario fieristico, annunciano che il prossimo appuntamento con il Salone internazionale della sposa si sposta in autunno, dal 6 al 9 ottobre a Palazzo dei Congressi, per scoprire e toccare con mano le novità del wedding, dal galateo al look di futuri sposi e invitati, con le migliori proposte di location, soluzioni di intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze e tutto ciò che occorre per un matrimonio su misura.

Le nuove date tornano in un periodo, quello autunnale, che nel 2021 ha permesso lo svolgersi in tranquillità della manifestazione che ha riscosso un grande successo di pubblico: sono stati oltre 20mila i visitatori che, in sicurezza, hanno potuto scoprire tendenze e novità del settore wedding proposte dai 300 espositori e oltre 2000 brand presenti in fiera. RomaSposa è da più di 30 anni una vetrina di rilevanza nazionale e internazionale che da sempre cattura l'attenzione di pubblico, operatori e istituzioni.

“Si tratta di una manifestazione storica che coinvolge in modo trasversale tanti comparti diversi: la moda, la ristorazione, i servizi, l'artigianato, le location turistiche. Un settore importantissimo per l'economia di Roma e del Lazio che noi vogliamo supportare per provare a costruire insieme una nuova stagione di ripresa e rilancio economico per il nostro territorio”. A dirlo l'assessore allo Sviluppo economico, Commercio e artigianato della Regione Lazio Paolo Orneli, in occasione dell'ultima edizione di RomaSposa a novembre 2021, la prima dopo l'arresto della pandemia.