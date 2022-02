07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “I contagi scendono, la presa asfissiante del Covid si sta allentando, dall'11 febbraio la mascherina all'aperto nelle zone bianche non sarà più obbligatoria. Ora dobbiamo lavorare pancia a terra per ricreare le condizioni della crescita e per far decollare il Pnrr”. Così il senatore Pd, Andrea Marcucci.