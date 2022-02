Industria: Confindustria Brescia, nel 2021 produzione +14,8%

07 febbraio 2022 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - L'industria manifatturiera bresciana chiude il 2021 con una crescita della produzione del 14,8% dopo la pesante caduta del 2020 (-16,2%), recuperando il terreno perduto durante la crisi innescata dalla pandemia. Secondo quanto emerge dall'indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia sul quarto trimestre 2021, tra ottobre e dicembre l'attività produttiva ha registrato un incremento del 13% su base annua. Nella seconda metà del 2021, però, il sistema produttivo bresciano ha vissuto una crescita più contenuta, a causa di un fisiologico rallentamento e dall'emergere di alcuni fattori che hanno limitato la produzione, come la scarsità di alcune materie prime e semilavorati e i rincari del costo dell'energia.

“Il recupero nel 2021 dei volumi persi a causa della pandemia è un dato di partenza incoraggiante e le prospettive per il Made in Brescia dal lato della domanda sono positive, aspetto che contribuirà a dare sostegno ai livelli produttivi", commenta Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia. "Tuttavia, i recenti e ingenti rincari degli input energetici rischiano di compromettere questa situazione, determinando una serie di incognite sulla competitività delle nostre imprese per i mesi a venire e incidendo in modo importante sulle marginalità. In questo senso ci stiamo muovendo come associazione per cercare una soluzione comune al problema, pur nella consapevolezza di come la dinamica sia legata a fattori mondiali".

Le prospettive a breve termine rimangono positive, nonostante gli elementi di incertezza. Le aziende che stimano un miglioramento della situazione nei prossimi tre mesi sono il 45%, mentre quelle che prevedono di mantenere i livelli attuali sono il 44% e l'11% stima un calo dell'attività. I maggiori elementi di incertezza riguardano la nuova ondata pandemica, la scarsità di commodity industriali e i prezzi dell'energia.