Roma, 7 feb (Adnkronos) - "Stiamo andando via" dalla pandemia Covid, "speriamo non ci siano nuove varianti. Non bisogna avere fretta, dobbiamo uscire dalla pandemia in maniera ordinata e ribadire che dovremo vaccinarci ancora, che probabilmente dovremmo fare in autunno prossimo una nuova dose, e seguire le autorità sanitarie". Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno.