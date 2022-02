M5S: Tribunale Napoli, figura presidente non in statuto tornato in vigore, è illegittima

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "L'invalidità che allo stato risulta della delibera con cui l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE ha modificato lo statuto fa di conseguenza, in questa sede, apparire invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato il presidente dell'ente. In via assorbente, va fatto rilevare che lo statuto in vigore prima della sua modifica, che come visto al punto 3 risulta illegittima, non prevedeva la figura del presidente quale organo dell'associazione. Pertanto la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le regole statutarie ai sensi dell'art. 23 c.c.". E' quanto scrive il Tribunale di Napoli nell'ordinanza, visionata dall'Adnkronos, con cui il giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il Movimento 5 Stelle ha modificato il proprio statuto e designato Giuseppe Conte come presidente. Questo passaggio fa decadere non solo la nomina dell'ex premier, ma sbarra la strada anche a un possibile ritorno in scena di Vito Crimi, a lungo capo politico reggente del Movimento.