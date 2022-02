Pechino 2022: Gios (Fisg), 'Fontana un fenomeno, può continuare a stupire'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Arianna è un patrimonio unico dello sport italiano. La parole giusta per commentare la vittoria di oggi è fenomeno: Arianna è un fenomeno dello short track. Oggi non ce n'era per nessun'altra. Ha dominato quarto, semifinale e finale con una forza mentale strepitosa". Il presidente della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio), Andrea Gios, commenta così all'Adnkronos la vittoria di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino. "I suoi Giochi non sono ancora finiti -sottolinea Gios-. Arianna può continuare a stupire, ha ancora due gare individuali e la staffetta dove possiamo ancora sognare". La Fisg dopo 3 giorni ha già uguagliato le 4 medaglie vinte 4 anni fa in Corea: "Siamo molto soddisfatti, raccogliamo anni di lavoro fatto nel migliore dei modi e non vogliamo fermarci", conclude il numero uno della Fisg.