Pechino 2022: Gios (Fisg), 'Constantini-Mosaner già nella storia, incrocio dita per finale curling'

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Sono stati strepitosi, arrivare in finale da imbattuti è una grande impresa. Ora manca l'ultimo passo ma comunque vada hanno compiuto un'impresa storica. Ora dita incrociate per domani, la Norvegia è un osso duro ma i nostri ragazzi non sono da meno". Il presidente della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio), Andrra Gios, commenta così all'Adnkronos l'impresa di Stefania Constantini e Amos Mosaner che si sono qualificati per la finale del torneo di doppio misto nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino. "Abbiamo investito tanto in questi anni nel curling e siamo arrivati qui con una squadra molto competitiva -sottolinea Gios- oltre a Stefania e Amos nel misto abbiamo qualificato la squadra maschile mentre quella femminile non ce l'ha fatta per pochissimo".