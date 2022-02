Scuola: Giannelli (presidi), 'ffp2 in dotazione non adatte a bimbi primarie'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo ricevuto segnalazioni di mascherine ffp2 date in dotazione alle scuole ma non adatte ai bambini che frequentano le primarie. Quelle necessarie per gli studenti delle elementari sono infatti più piccole. Ma costano di più e sembra non siano state incluse nelle forniture del commissario straordinario". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che aggiunge: "sono inoltre capitate campionature difettose. Se sarà accertata questa criticità a livello nazionale, vorrà dire che c'è un problema nella fornitura. Altrimenti sono inconvenienti che possono capitare".

In attesa che tutte le scuole siano in grado di rifornire gli studenti in auto-sorveglianza si potrebbe pensare all'idea del rimborso della spesa ai genitori, come propongono alcune associazioni familiari? "Sì, ma la gestione sarebbe difficile poiché si dovrebbe tener conto dei quantitativi ordinati da ogni famiglia ed essere sicuri che la mascherina non sia già stata data in dotazione dalla scuola. Mi sembra una organizzazione complessa ed un ulteriore carico per le scuole, già oberate da questioni amministrative".