Scuola: Giannelli (presidi), 'abbiamo lavorato tutto il weekend, più problemi alle primarie'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta le difficoltà sono state superate grazie al lavoro dei presidi di sabato e domenica. I problemi maggiori li abbiamo avuti alle primarie, che sabato sono chiuse e dunque non sono riuscite a raggiungere le famiglie per fare rientrare gli studenti dalla dad. Ma è una situazione che si sta normalizzando". A tracciare il bilancio del rientro a scuola con le nuove regole del 4 febbraio è il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli che denuncia anche "qualche criticità per le mense. Si è capito solo tra sabato e domenica che il numero degli alunni presenti sarebbe stato maggiore, ma non sempre c'è stato il tempo di avvisare i gestori".