Pechino 2022: Zisa (ex azzurro curling), 'Mosaner-Constantini fantastici, con Norvegia alla pari'

07 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Stefania e Amos sono stati fantastici. Sono arrivati in una condizione di forma ottima e hanno giocato alla grande tutti gli incontri. Domani c'è quello decisivo, sarà una sfida equilibrata. Li abbiamo battuti nel girone ma dopo quel ko sono cresciuti e non hanno più perso. Sarà un incontro alla pari. Di sicuro loro ci temono". Così all'Adnkronos Alessandro Zisa, ex azzurro di curling e ora commentatore televisivo, commenta l'impresa di Stefania Constantini e Amos Mosaner che si sono qualificati per la finale del torneo di doppio misto nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino.

"Nel misto la donna conta tanto nella coppia perché tira il primo e l'ultimo sasso e la ragazza norvegese Kristin Skaslien è molto forte ma Stefani non è da meno. Sarà una sfida nella sfida che si preannuncia avvincente", aggiunge Zisa che esalta il lavoro fatto dalla federazione e dalle società negli ultimi dieci anni per portare il curling italiano ai vertici mondiali. "A leggere i numeri dei praticanti nel nostro Paese è davvero clamoroso essere arrivati a vincere una medaglia ai Giochi e chissà che non sia finita qua perché la squadra maschile è molto competitiva. Il lavoro fatto dai club e dalla Fisg è stato davvero eccellente e adesso si raccolgono i frutti".