Pechino 2022: telefonata tra Attilio e Arianna Fontana, 'di parola, aveva promesso emozioni'

07 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Ho parlato al telefono con Arianna Fontana, mi sono complimentato con lei, a nome dei lombardi, per l'ennesimo, grande trionfo ottenuto nello scenario più prestigioso e importante per uno sportivo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo essersi collegato con la campionessa olimpica dello short-track, la valtellinese Arianna Fontana.

"L'ho ringraziata per la promessa, mantenuta, che mi aveva fatto a Losanna in occasione della proclamazione di Milano-Cortina come sede dei Giochi invernali 2026. In quell'occasione - ha spiegato Fontana - Arianna mi aveva confidato che stava già lavorando ogni giorno in vista dell'appuntamento di Pechino dove ci avrebbe regalato emozioni forti". "Le ho detto - prosegue il governatore Fontana - 'sei stata di parola', aggiungendo alle emozioni la medaglia d'oro e portando la Lombardia e l'intero Paese sul gradino più alto del podio".