Riforme: Meloni, 'madre di tutte è elezione diretta capo Governo'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "C'é una proposta di Fratelli d'Italia per l'elezione diretta del Capo dello Stato a poteri invariati. Dopo di che noi siamo anche per rilanciare la grande sfida presidenzialista, cioè un capo del Governo scelto direttamente dai cittadini, che ai cittadini risponde, che ha una maggioranza certa, che può governare cinque anni e che ha i poteri per farlo, con un vincolo diretto. È la madre di tutte le riforme". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia', in un'intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca.