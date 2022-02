Motomondiale: Bagnaia, 'vogliamo riportare il titolo piloti alla Ducati'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Sono felice per l'inizio di questa nuova stagione. Abbiamo chiuso il 2021 con una nota positiva e spero di poter riprendere così anche il 2022. Insieme alla mia squadra sono cresciuto molto durante lo scorso anno: mi trovo davvero bene con il gruppo di lavoro e sono convinto che insieme potremo fare grandi cose. La Desmosedici GP in questa nuova colorazione è ancora più bella e non vedo l'ora di tornare a gareggiare con lei. L'obiettivo per questa stagione sarà come sempre quello di migliorare costantemente e riuscire ad essere competitivo in ogni gara. Punteremo a riportare il titolo piloti MotoGP a Borgo Panigale". Queste le parole del pilota della Ducati Francesco Bagnaia nel giorno della presentazione della moto della scuderia di Borgo Panigale.

Bagnaia è al secondo anno con il team ufficiale: "Per me è fondamentale sentire l'aria serena quando entro nel mio box, ho bisogno di avere un legame molto forte con le persone con cui lavoro. Si scherza e si ride con tutti, ma quando è il momento di essere seri facciamo un lavoro perfetto. Più di cosi non posso chiedere alla squadra".