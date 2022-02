07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il Movimento Cinquestelle deve rimanere unito ma deve cambiare profondamente. Lo pensa la maggioranza degli interpellati, il 48 per cento, di un sondaggio realizzato da Swg per il Tg L7. Per il 33 deve rimanere unito così come è, per il 15 è meglio che ci sia una scissione viste le troppe differenze di vedute. Indifferente o non sa il 4 per cento degli intervistati.