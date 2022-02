Calcio: Süle al Borussia Dortmund da giugno, arriva a parametro zero dal Bayern Monaco

07 febbraio 2022 a

Dortmund, 7 feb. - (Adnkronos) - Il Borussia Dortmund inverte il trend e piazza il primo colpo per il calciomercato estivo: a giugno arriva Niklas Süle dal Bayern Monaco. Il difensore tedesco ha il contratto in scadenza tra quattro mesi con il club bavarese e il Borussia ne ha approfittato, ufficializzando già da adesso il trasferimento: "Siamo lieti di essere stati in grado di ingaggiare Niklas Süle per i prossimi quattro anni", annuncia il direttore sportivo del Borussia, Michael Zorc. Dopo Mats Hummels, Mario Goetze e Robert Lewandowski, passati dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco a parametro zero, il trasferimento di Süle prende la direzione opposta.