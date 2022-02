Bullismo: Sala (Corecom Lombardia), 'occorre fare prevenzione a tutto tondo' (3)

07 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Il convegno di oggi è stato promosso e fortemente voluto dal consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini: “Il bullismo è una piaga sociale che affligge in maniera sempre più incisiva la nostra società. Nella sola Bergamasca i reati di bullismo l'anno scorso sono aumentati del 28,5%, complice la pandemia di coronavirus", ha sottolineato.

"Le restrizioni che hanno costretto i giovani a stare chiusi in casa, per il lockdown prima e la dad dopo, hanno fatto crescere in maniera preoccupante l'abuso dei social, sfociando in vere e proprie vessazioni informatiche, non meno pericolose di quelle fisiche, per le conseguenze emotive e psicologiche negative che hanno arrecato alle vittime. E' contro questa piaga che le istituzioni hanno il dovere di intervenire, sia a sostegno dei ragazzi che a supporto delle famiglie”, ha concluso Malanchini.