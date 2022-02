Lombardia: ricerca, per cittadini priorità sono ambiente e salute pubblica

07 febbraio 2022 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Per i cittadini della Lombardia il tema ambientale è prioritario e importante quanto quello della salute pubblica, mentre sulla sanità vengono auspicati e sollecitati un potenziamento dei servizi di medicina territoriale, una maggiore sinergia con le associazioni di volontariato e la digitalizzazione dei servizi. I lombardi sono favorevoli a mobilità condivisa e smart working, mentre considerano la didattica a distanza un fattore di stress. Sono alcune delle opinioni e richieste raccolte dalla ricerca, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Polis Lombardia, 'Il Consiglio in ascolto. Come stanno cambiando i bisogni dei cittadini in Lombardia?', che è stata presentata oggi nel corso di un webinar a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia a Milano.

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha sottolineato come “il Covid ha rimesso prepotentemente in discussione il nostro modo di vivere. La Lombardia resta tra le aree economicamente più forti d'Europa, ma l'organizzazione delle nostre città e dei nostri territori dovrà essere ripensata. Questo possiamo farlo solo grazie al nostro ‘marchio di fabbrica', cioè la capacità di innovare, di creare e dare forma alle idee. L'innovazione è un fattore di crescita economica e produttiva, ma anche di sviluppo sociale e di tutela ambientale. Solo così sapremo ripensare e interpretare al meglio i nuovi bisogni che stanno emergendo nel post pandemia”.

La vice presidente del Consiglio regionale, Francesca Brianza, ha sottolineato che "quest'anno, in particolare, abbiamo cercato di capire come siano cambiate le esigenze dei lombardi alla luce della pandemia per ridisegnare le politiche e le iniziative regionali e plasmarle sempre più ai reali bisogni dei cittadini -ha evidenziato aprendo il webinar-. La recentissima approvazione della sperimentazione in Lombardia dello psicologo di base, ad esempio, rappresenta un chiaro segnale di come il Consiglio dimostri grande attenzione al tema della salute dei lombardi”.