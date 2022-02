Bullismo: Sala (Corecom Lombardia), 'occorre fare prevenzione a tutto tondo'

07 febbraio 2022 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - “Il 50% dei ragazzi compresi fra gli 11 e i 17 anni dichiara di essere stato vittima di bullismo. Al netto di questo dato Istat, sicuramente è un elemento che ci deve far riflettere e responsabilizzare istituzioni, forze di polizia, scuola. Dobbiamo consentire ai giovani di utilizzare internet, strumento straordinario, con la giusta consapevolezza”. Lo ha detto Carloenrico Gandini, presidente di Foxpol, il convegno 'Cyberbullismo e uso consapevole del web' tenutosi oggi a Milano in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea.

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha ringraziato le associazioni, gli operatori di pubblica sicurezza e i numerosi studenti presenti e sottolineato come “solo l'unione delle forze e delle esperienze, può essere lo strumento per alleggerire la questione cyberbullismo, che oggi tocca troppi adolescenti delle nostre comunità”. Secondo il presidente del Consiglio regional, “bisogna fare di più”, anche in Lombardia, che pure, ha ricordato, “è stata la prima Regione a dotarsi di una legge in materia, anticipando anche la legislazione nazionale”.

Passi in avanti, ha detto, “sono stati fatti, ma serve fare uno sforzo ulteriore. In rete – ha osservato – a volte è complesso capire a fondo il confine fra lecito e illecito, fra non pericoloso e pericoloso. Esiste un'ampia zona grigia, molto insidiosa, perché genitori ed educatori fanno fatica a decidere dove consentire e dove impedire. Serve perseverare, sia dal punto di vista normativo sia da un punto di vista di approccio e di conoscenza, per capire come poter guidare famiglie e ragazzi ad un uso consapevole del web e delle relazioni in rete. E' una sfida importantissima nella quale possiamo dare tutti un contributo importante”.