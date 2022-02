Bullismo: Fontana, 'in Lombardia istituita consulta regionale per contrasto'

07 febbraio 2022 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "Come ha detto ieri Papa Francesco 'il bullismo è un problema sociale. L'aggressività va educata, con la parola, con il dialogo'". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, comunicando che oggi la giunta regionale ha approvato una delibera che dà il via libera alla costituzione della 'consulta regionale' volta a prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, in occasione della 'Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo'. Il provvedimento proposto dell'assessorato alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, di concerto con l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato "va proprio nella direzione indicata dal Santo Padre. Un percorso - aggiunge Fontana - che abbiamo intrapreso da tempo con interventi e iniziative concrete".

Locatelli ha sottolineato che "oggi compiamo un altro importante passo nella lotta contro fenomeni che interessano un numero sempre maggiore di giovani. Questo organismo, nello specifico, si occuperà di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzarle. La consulta, inoltre, avrà il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, operando in sinergia con Comuni, istituzioni scolastiche e formative, aziende del sistema sociosanitario regionale, istituti penitenziari, soggetti del Terzo Settore e associazioni sportive dilettantistiche".

"La costituzione di questo organismo - sottolinea Locatelli - si affianca alle azioni di contrasto e prevenzione nella lotta contro questi fenomeni già messe in campo da Regione Lombardia, come 'Bullout 2.0', il programma di affiancamento alle scuole che offre ai ragazzi e alle famiglie il supporto di specialisti e programmi di recuperi per i bulli stessi, attraverso percorsi riparatori che si sviluppano in attività di volontariato e lavori socialmente utili".